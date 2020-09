Nea Marin a avut parte de aniversare pe patul de spital

Stiri pe aceeasi tema

- Nici vedetele autohtone nu au fost ocolite de COVID-19. Mai nou, despre cunoscutul realizator TV Marin Barbu, Nea Marin – cum il știu telespectatorii emisiunilor difuzate la Antena1 – s-a aflat ca a fost confirmat cu noul coronavirus Jovial, ca de obicei, Nea Marin a explicat cum a ajuns sa faca un…

- Parintele Calistrat de la Vladiceni, Iasi, care a anuntat, luni dimineata, ca ar fi suspect de COVID-19, motiv pentru care s-a prezentat de bunavoie la spital, a primit un val de sustinere din partea credinciosilor care ii urmaresc pagina de Facebook. Parintele Calistrat a postat, marti, 1 septembrie,…

- Sarah Harding, cantareața cunoscuta și apreciata in Marea Britanie, membra a formației ”Girls Aloud”, sufera de cancer mamar in stadiu avansat. Anunțul a fost facut chiar de ea, printr-un mesaj publicat pe Twitter.

- Drama unui copil in varsta de 9 ani din Dej a șocat o țara intreaga. In urma cu doua saptamani, baiatul a intrat in coma și a fost lasat sa zaca in apartamentul mamei sale, mancat de viermi și muște, cu unele parți ale corpului in putrefacție. Asțazi, Valentin, a incetat din viața. Neglijat in […]

- Mel Gibson se numara printre vedetele de la Hollywood care au avut o „intalnire” cu noul coronavirus. Indragitul actor și regizor a stat in spital timp de o saptamana, in urma cu cateva luni, intre timp reușind și sa se vindece.

- "Daca iubirea este iubire adevarata, nimic nu poate separa doua persoane facute pentru a fi impreuna", este titlul clipului de mai jos, postat pe Facebook de Sebastian Boruz. Momentele emotionante pana la lacrimi au devenit repede virale, adunand 48.000 de like-uri si suscitand aproape 1.500 de comentarii.…

- Peste 5500 de absolventi ai clasei a XII-a au trecut prin emotiile probei scrise de Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de Bacalaureat. Acestia au primit subiectele in jurul orei 9.00 si au avut la dispozitie trei ore pentru a le rezolva...

- Andrei Ștefanescu, prezentatorul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Imediat dupa ce a aflat rezultatul testului, acesta a mers la spital, acolo unde se afla acum internat. In exclusivitate pentru Star Matinal, acesta a oferit declarații despre felul…