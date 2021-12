Ne-Yo si Yung Bleu au lansat piesa Stay Down

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Kui, timișoreanca ce a devenit cunoscuta grație videoclipului care a comprimat istoria muzicii romanești in noua minute, a lansat piesa „Daca am fi copii“, melodie care este inclusa pe discul de debut al solistei, Ganduri Țesute. „Textul piesei a fost inspirat dupa ce am citit o poezie scrisa de…

- Cea mai noua colaborare muzicala a lunii noiembrie se numește „Dependent”, piesa fiind compusa de Cortes și interpretata in duet cu Edward Sanda. Pentru aceasta melodie s-a filmat și un super videoclip regizat de Silviu Mandroc, o poveste speciala cu dublu sens. Saptamana aceasta aduce o surpriza muzicala…

- OneRepublic, trupa nominalizata la premiile GRAMMY®, a lansat o noua melodie – „Sunshine”. Piesa apare in lungmetrajul Clifford the Big Red Dog, care descrie dragostea unei fete pentru un cațeluș pe nume Clifford, iubire sa imensa facandu-l pe caine sa creasca la o dimensiune enorma. Recent, OneRepublic…

- Cunoscuta cantareața MARINA s-a implicat intr-un nou proiect muzical care spune, ea spera sa ajunga cat mai repede in sufletele fanilor. „Dragii mei vin in fata voastra cu o piesa de dragoste... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- A venit ziua cea mare! Adele a revenit in forța cu noua piesa „Easy on me” pentru care aveam pana acum doar un teasing, dar și cu un videoclip foarte frumos. Vorbim despre toate pe larg, mai jos. Joi seara (in timpul nopții in Romania), Adele a lansat piesa „Easy on me” și un videoclip... View Article

- Eliza Natanticu, concurenta a sezonului in desfașurare al emisiunii concurs „Asia Express”, a lansat de curand piesa cu beat-uri up-tempo „De vina suntem noi”, impreuna cu un videoclip care imbina perfect stilurile modern și retro. Cantareața e protagonista clipului, alaturi de un actor musculos, altul…

- DaBaby colaboreaza pentru “Lonely” cu Lil Wayne, una dintre cele mai mari inspiratii pentru DaBaby. Piesa expune problemele celor aflati mereu in lumina reflectoarelor, dar si faptul ca trebuie sa fie atenti mereu la ce declaram, deoarece este foarte posibil ca perceptia oameniilor despre ei sa se schimbe…