- Reprezentantii Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii Bucuresti au transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea celor doi tineri loviți cu mașina la 2 Mai de un șofer de 19 ani drogat. Fata și baiatul decedați erau studenti ai facultatii. „Vestile pe care le-am primit in ultimele ore ne-au…

- Validarea de catre Senatul Universitații din București a concursului fostului șef SRI a starnit un val de nemulțumiri atat in randul studenților, dar și a celorlalte cadre didactice. Asociația Studenților la Comunicare cere Facultații de Jurnalism a Universitații din București sa revizuiasca decizia…

- Un fost șef al SRI a fost angajat, fara a avea pregatirea necesara, pe un post de asistent universitar, scos la concurs de catre Departamentul de Antropologie culturala și Comunicare din cadrul Facultații de Jurnalism și Științele Comunicarii (FJSC), potrivit Emiliei Șercan. Jurnalista de investigații…

- Festivalul care concureaza Untold, dar se desfașoara la Marea Neagra a inceput joi seara la Constanța, urmand sa se incheie duminica (6-9 iulie). Este cea de-a 5 a ediție și se desfașoara in fiecare an pe Neversea Beach din Constanța, in apropierea plajei Modern. Organizatorii se așteapta la participarea…