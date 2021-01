Stiri pe aceeasi tema

- Precizari privind populatia la risc, cuprinsa in etapa a II a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID 19Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 informeaza asupra faptului ca in etapa a II a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID 19 in Romania este…

- Autoritațile anunța mai multe posibilitați de inscriere pe platforma de vaccinare, in funcție de cele trei etape ale campaniei din Romania. Potrivit Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), citat de Agerpres, pentru asigurarea accesului tuturor…

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat ca duminica, in prima zi a campaniei, au fost vaccinate aproape 1.000 de cadre medicale.”In acest moment, 27 decembrie, ora 18.00, numarul total de cadre medicale din cele 10 spitale carora li s-a administrat…

- FIA (Federația Internaționala de Automobilism) a anunțat calendarul oficial pentru sezonul 2021 al Campionatului European Rally Trophy – Balkan Rally Trophy, iar Raliul Moldovei Bacau va fi singura etapa din Romania prezenta in acest campionat. Pe data de 16 decembrie 2020, la Geneva, s-a reunit Consiliul…

- In categoriile de persoane care vor fi vaccinate anti-COVID conform strategiei nu au fost incluși și copiii de pana in 16 ani pentru ca „nu exista o indicație de utilizare”, spune medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania. „Pentru persoanele care au sub 16 ani nu exista,…

- Romania este pregatita pentru a incepe vaccinarea pe 27 decembrie, a anunțat președintele Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea anti-COVID-19, col. dr. Valeriu Gheorghița, la o intalnire cu jurnaliștii.

- Campania de vaccinare anti-Covid in Romania se va desfașura in trei etape, primii urmand sa fie imunizați lucratorii din domeniul sanatații și social, iar in a doua etapa vor fi vaccinati toti angajatii care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale, inclusiv cei din salubritate sau personalul…

- Medicul Valeriu Gheorghița, cel care va conduce campania de vaccinare anti-Covid-19, a declarat ca vaccinarea va fi gratuita și voluntara, precizand ca se va face in trei etape: prima data se vor vaccina angajații sistemului sanitar, urmați de categoriile vulnerabile, apoi, in a treia etapa se va vaccina…