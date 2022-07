Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (54 de ani) a prefațat meciul dintre CFR Cluj și Inter d'Escaldes, campioana Andorrei, din turul II preliminar al Conference League. CFR Cluj - Inter d'Escaldes, prima manșa a turului II preliminar din Conference League, se joaca joi, 21 iulie, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- CFR CLUJ. Jucatorii lui Dan Petrescu au ratat bonusuri de zeci de mii de euro dupa ce au fost eliminați de Pyunik Erevan din preliminariile UCL și nu vor primi nimic suplimentar pentru eventuala calificare in grupele Conference League, cea de-a treia competiție europeana. ...

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la formatia ardeleana decat poate in momentul in care aceasta nu va mai avea sanse de calificare in grupele Conference League. Intrebat daca s-a gandit sa demisioneze dupa ce campioana Romaniei…

- Antrenorul CFR-ului Cluj, Dan Petrescu, a declarat, dupa eliminarea echipei sale din Liga Campionilor, ca aceasta este cea mai mare dezamagire de cand se afla pe banca formatiei ardelene, iar noul obiectiv este calificarea in grupele Conference League. „E cea mai mare dezamagire a mea la CFR Cluj. Practic…

- Scaunul lui Dan Petrescu se clatina, dupa eliminarea lui CFR Cluj din preliminariile dupa dubla cu Pyunik (0-0 in tur și 2-2, 3-4 la penalty-uri). CFR Cluj va evolua in turul II din Conference League cu Inter Club d'Escaldes, o formație din Andorra. Turul e pe 21 iulie, la Cluj, returul fiind o saptamana…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, declara ca nu il intereseaza prestația echipei sale cu Pyunik Erevan, din preliminariile Champions League. Tehnicianul recunoaște ca este interesat doar de calificare. Pyunik - CFR Cluj, in prima manșa a turului 1 din Liga Campionilor, se joaca marți, 5 iulie,…

- FCSB i-a achiziționat, in aceasta perioada de mercato, pe Joyskim Dawa, venit de la FC Botoșani, (26 de ani) și Rachid Bouhenna (30 de ani), legitimat dupa ce s-a desparțit de CFR Cluj. Gigi Becali a anunțat ca FCSB nu va mai face alte transferuri. Lotul vicecampioanei va fi completat cu mai mulți…