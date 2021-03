Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 1 mar - Sputnik. Daniela Demișcan susține ca la Ministerul Sanatații s-a instituit un grup de comunicare privind vaccinarea anti - COVID - 19. Acesta va fi responsabil de comunicarea cu oamenii in privința procesului de imunizare. ”Noi deja nu vom mai lupta cu persoanele care nu cred…

- CHIȘINAU, 1 mar - Sputnik. Daniela Demișcan susține ca la Ministerul Sanatații s-a instituit un grup de comunicare privind vaccinarea anti - COVID - 19. Acesta va fi responsabil de comunicarea cu oamenii in privința procesului de imunizare. ”Noi deja nu vom mai lupta cu persoanele care nu cred…

- CHIȘINAU 8 feb - Sputnik. Presedintele Maia Sandu a fost intrebata daca, la fel ca alti lideri de state, va fi printre primii cetateni care de vor vaccina impotriva coronavirusului sau va astepta o alta etapa. "Sa vedem mai intai sa ajunga vaccinurile. Sun oameni care au mai mare nevoie…

- CHIȘINAU 8 feb - Sputnik. Presedintele Maia Sandu a fost intrebata daca, la fel ca alti lideri de state, va fi printre primii cetateni care de vor vaccina impotriva coronavirusului sau va astepta o alta etapa. © Sputnik / Mihai CarausTocarciuc: Cand va incepe in Moldova vaccinarea in masa…

- CHIȘINAU, 27 ian - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 654 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total, 9 sunt de import, iar restul sunt cu transmitere locala. © Sputnik / Mihai CarausIndemnizația de 16 mii de lei va fi acordata…

- CHIȘINAU, 25 ian - Sputnik. Rata mortalitații in urma complicațiilor cauzate de COVID-19 in municipiul Chișinau este in continuare in descreștere. Numarul cazurilor de deces din municipiu a scazut chiar daca incidența cazurilor de infectare este inca ridicata. © Facebook / Council of the European…

- PodcasturiGheorghița, despre noua tulpina de COVID: Ce trebuie sa știți Noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie este mai virulenta și mai agresiva. Aceasta tulpina are capacitatea de a se raspandi mult mai rapid și declanșeaza forme mai grave decat celelalte tuplini. …

- Guvernul finlandez a anuntat joi ca a convenit o strategie nationala de vaccinare anti-COVID-19, intentia fiind de a imuniza intreaga populatie, incepand din ianuarie cu personalul medical selectat, transmite Reuters. 'Obiectivul Finlandei este de a proteja intreaga populatie prin oferirea…