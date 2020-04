Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tari, printre care si Romania, au comunicat cazuri de repozitivare a probelor unor persoane care au trecut deja prin COVID-19, iar expertii au trei explicatii pentru acest lucru: erori de testare, reactivarea virusului sau reinfectarea persoanelor care, in timpul bolii, nu au produs anticorpi.

- Penny Market amana deschiderile de noi magazine pentru doua saptamani pentru a evalua efectele pandemiei Covid-19 asupra procesului de recrutare, aprovizionare cu toata gama de produse și distribuția de pliante. Retailerul estimeaza, insa, ca va deschide doua noi magazine in luna aprilie, continuand…

- Alte decese ale persoanelor diagnosticate cu COVID-19 și alte afecțiuni au fost inregistrare in Romania. A murit și o femeie de 69 de ani din Timiș. Grupul de Comunicare Strategica transmite ca numarul deceselor in Romania a ajuns la 257. A murit o femeie de 69 de ani, din județul Timiș, care a fost…

- Informatia Zilei lanseaza o provocare: organizarea unui concurs pentru premierea celor mai interesante „cronici din vremea coronavirusului”. Un concurs pe tema CORONAVIRUSULUI? De ce nu? Ce ar putea face omul izolat in casa decat sa incerce sa-si imagineze cum va fi lumea dupa marea pandemie din anul…

- In cursul acestei seri au mai fost inregistrate inca doua decese datorate COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 92. – Deces 91 Barbat, 70 ani, din municipiul Bucuresti. Internat in data de 29.03.2020 la Spitalul Universitar de Urgența Bucuresti pe secția de Nefrologie pentru dializa,…

- Arman Abbasi, vloggerul roman care are peste 150.000 de abonați pe canalul de Youtube, a creat un video special in care vorbește despre cum este el afectat dupa unul dintre discursurile lui Donald Trump, președintele SUA. ...

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, vorbeste, la Adevarul Live, despre ultimele raportari privind pandemia de coronavirus, masurile pe care le pregatesc autoritatile si cat de pregatita e Romania pentru trecerea la urmatoarea etapa.

- Deși coronavirusul a ajuns pe teritoriul Romaniei, Ministerul Sanatații face apel la populație sa nu intre in panica și sa respecte sfaturile specialiștilor in ceea ce privește prevenirea imbolnavirilor in masa. Și atunci? Este sau nu Covid-19 o amenințare pentru noi? Trebuie sa ne temem sau nu? Articol…