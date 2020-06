Stiri pe aceeasi tema

- O noua tulpina de virus gripal cu potențialul de a se transforma in pandemie a fost identificata in China de oamenii de știința. Tupina a aparut recent și se manifesta la porci, dar poate infecta și oamenii, spun cercetatorii citați de BBC.

- Mircea Coșea azi la „Romania - stare de alerta” Foto arhiva Azi la RRA, de la ora 13.20, difuzam emisiunea ROMANIA – STARE DE ALERTA. Tema editiei: Pandemia si ploile lasa urme adânci asupra ecomoniei românesti. Producator Monica Stoica. Realizator…

- Un celebru economist din SUA avertizeaza ca economia nu iși va reveni rapid dupa pandemia de coronavirus. Economistul american Nouriel Roubini nu crede ca economia globala se va recupera rapid și considera ca situația grava va produce o vara de proteste in Statele Unite și o perioada foarte dificila…

- Pandemia de coronavirus a provocat panica in toata lumea. Virusul ucigaș din China continua sa faca victime in toata lumea, inclusiv in țara noastra. Iata ce mesaj le-a transmis Nelu Tataru romanilor, de Paște. Este sau nu periculos sa primești Lumina Sfanta de Inviere?

- Virusul ucigaș din China continua sa ia vieți in intreaga lume. In țara noastra, numarul persoanelor decedate din cauza infectarii cu COVID-19 a ajuns la 392. In plina pandemie, echipa FC Rapid le-a oferit un ajutor demn de laudat varstnicilor.

- Dupa ce va trece pandemia, fotbalul, handbalul si cam toate celelalte sporturi ar putea fi lovite in plin de faptul ca autoritatile locale nu vor mai dispune de bugetele de pana acum, iar sportul n-ar mai constitui o prioritate. Rapid, CSA Steaua sau CSM București sunt printre principalele nume amenințate. …

- Pandemia de coronavirus ar putea fi sub control pana la sfarșitul lunii aprilie, susține renumitul epidemiolog și pneumolog Zhong Nanshan, insa ramane incertitudinea, spune el, daca nu cumva va exista un alt focar de coronavirus in primavara anului viitor.