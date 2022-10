Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de marti spre miercuri, numarul de pelerini care au venit la Iasi, au stat la rand cateva ore si s-au inchinat la moastele Sfintei Parascheva si ale Sfantului Paisie de la Neamt a depasit borna de 100.000. Conform autoritatilor, pe tot parcursul zilei de marti, s-au aflat in permanenta intre…

- ROMANIA. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a lansat trei apeluri de proiecte, in valoare totala de 117 milioane de euro, pentru sprijinirea calificarii profesionale pentru meserii de baza si integrarea pe piata muncii a persoanelor vulnerabile. 60 de milioane de euro sunt destinați calificarii…

- Victoria in alegerile parlamentare a coalitiei de dreapta conduse de Giorgia Meloni va avea consecinte asupra vietii romanilor din Italia. Migratia legala va fi atent monitorizata, ceea ce inseamna este posibil sa apara unele dificultati. Piata muncii din Italia este puternic dependenta de imigratie,…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in iulie 2022, de 1.267.971, cu 1.741 mai putine comparativ cu luna precedenta, iar aproape 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF),…

- Inca din timpul crizei economice din perioada 2008-2012, la nivelul Comisiei Europene și al guvernelor din statele membre, exista o preocupare pentru facilitarea inserției profesionale a studenților și ucenicilor pe piața muncii

- Peste 6.400 de cetateni ucraineni sunt integrati pe piata muncii din Romania, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai. Potrivit acestuia, miercuri dimineata erau inregistrate 6.420 contracte active ale cetatenilor ucraineni, dintre care 4.282 sunt contracte care au…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, afirma, luni, ca situatia resurselor umane din Romania este o provocare privind conectarea sistemului educational la piata muncii. Cadariu a explicat ca este nevoie de o mai mare atentie privind formarea profesorilor care sa predea elevilor…

- Deși pare ca angajatorii se plang veșnic de faptul ca nu gasesc forța de munca, cifrele arata ca umarul de angajați din piața muncii a scazut semnificativ in ultimii ani. daca in anul 2019, in Romania erau angajate 4,2 milioane de persoane (similar cu...