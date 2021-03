Octavian Jurma, medic epidemiolog si cercetator in stiinte medicale, a vorbit, vineri seara, despre modul politizat in care a ajuns sa fie tratata pandemia in Romania. Acest lucru s-a intamplat si in alte tari, precum Marea Britanie, iar autoritatile de la Bucuresti ar trebui sa invete din acele lectii, spune medicul. AUR se folosește iar de DRAMA unor muncitori romani! ”Suntem singurii” “Boris Johnson a facut un pas in spate dupa ce pandemia a dat un pic cu el de pereți” “Este un moment in care putem sa invațam deja din propria experiența, putem sa aruncam manualele de epidemiologie care…