- Organizatorii Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris și-au cerut scuze duminica catolicilor și altor grupuri creștine indignate de o scena din cadrul ceremoniei de deschidere, care a parodiat celebra pictura a lui Leonardo Da Vinci, „Cina cea de Taina”, relateaza Reuters, citat de libertatea.ro .

- Organizatorii ceremoniei de deschidere a JO de la Paris și-au cerut scuze pentru parodia dupa pictura „Cina cea de taina”. Creatorii spectacolului care a deschis Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și-au cerut scuze in fața catolicilor și a altor grupuri de creștini care și-au exprimat revolta in fața…

- Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane nu au mai rabdat și au intervenit in forța in scandalul travestiților transpuși in Cina cea de Taina la Jocurile Olimpice de la Paris. Aceștia au maturat cu francezii, organizatorii evenimentului, și au vorbit despre anumite „influențe de natura demonica”. Cum…

- In timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, a avut loc un moment extrem de controversat, criticat aspru de fanii din toata lumea pe rețelele de socializare. Unul dintre momentele artistice difuzate intre defilarea barcilor delegațiilor țarilor pe Sena i-a enervat pe internauți.…

- Coreea de Sud a protestat, sambata, dupa o gafa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, in timpul careia sportivii sai au fost prezentati in mod fals drept nord-coreeni, scrie News.ro. Comitetul International Olimpic (CIO) și-a cerut scuze.

- Celine Dion se afla la Paris și ar putea canta vineri la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, relateaza Variety. Acesta ar fi primul concert al artistei dupa o absența de doi ani. Artista in varsta de 56 de ani a sosit luni la Paris la hotelul Royal Monceau de langa Champs-Elysees, unde este…

- Ionela Cozmiuc (29 de ani) și Gianina Van Groningen (29 de ani) vor lua startul impreuna in proba de dublu vasle categorie ușoara pentru a treia oara la rand la Jocurile Olimpice de la Paris. Cu gandul ferm ca „a treia oara este cu noroc” – dar și cu multa munca și ambiție. Se știu de multa vreme, anii…

- Surpriza placuta pentru cei prezenti la concertul Voltaj, de la Mamaia, care au avut ocazia sa o vada pe scena si pe gimnasta Sabrina Maneca Voinea, noua stea a gimnasticii romanesti, sportiva calificata la Jocurile Olimpice de la Paris din aceasta vara Legitimata la CSM Constanta si antrenata de mama…