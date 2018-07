Vladislav Zhukovsky este cunoscut mai ales datorita rolulul pe care l-a avut in filmul „Street of Broken Lights”, scrie sivpost.com. De asemenea, a mai jucat in filme precum „The Broken Lanterns” sau „The Sea in Fire”

„Cu profund regret anunțam moartea colegului nostru Vladislav Zhukovsky, care s-a stins din viața dupa o lunga suferința. A fost un personaj dramatic, un bun invațator și cu un spirit civic nemaintalnit”, a anunțat directorul teatrului unde actorul lucra.