- Niciuna dintre parțile implicate in razboiul din Ucraina nu este dispusa sa-și i-a angajamentul sa respecte planul Organizației Națiunilor Unite pentru a preveni un accident nuclear catastrofal la centrala nucleara Zaporojie. Nici Rusia și nici Ucraina nu s-au angajat explicit sa respecte cele cinci…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters, citat de…

- O noua serie de atacuri rusești a dus la deconectarea temporara a centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa. Cel puțin opt persoane au fost ranite in bombardamente și s-au inregistrat numeroase pagube materiale, noteaza stiri.tvr.ro. Pe de alta parte, au fost semnalate incidente armate…

- Centrala nucleara din Zaporojie a fost reconectata la alimentarea externa cu energie electrica, a anunțat rețeaua naționala ucraineana, citata de Sky News . Centrala nucleara cea mai mare din Europa, a fost trecuta in stand-by luni dimineața, dupa ce a fost deconectata „complet” de la sursa sa de energie…

- Șeful agenției ucrainene pentru energie nucleara Energoatom, Petro Kotin, a declarat ca armata țarii sale ințelege ca va trebui sa ocoleasca centrala nucleara Zaporojie atunci cand va lansa mult așteptata contraofensiva, pentru a evita deteriorarea instalației, relateaza CNN . „Exista o responsabilitate…

- Luptele se intensifica in apropierea centralei nucleare de la Zaporojie ceea ce crește riscul producerii unei catastrofe, susține Rafael Mariano Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru energie Atomica, informeaza Mediafax.Luptele s-au intensificat in zona din sud-estul Ucrainei in care se afla…

- Oficialii ucraineni spun ca vor fi nevoiti sa abandoneze orasul Avdiivka din estul tarii dupa atacurile masive ale rusilor. Armata Moscovei a lansat aproape 100 de raiduri aeriene in weekend pe zone largi din estul si sudul tarii, inclusiv la Zaporojie.

- Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) a ONU va merge din nou la centrala nucleara Zaporojia din Ucraina pentru a analiza „situația grava de securitate", potrivit Sky News.Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica a ONU va vizita saptamana viitoare centrala din sud-estul…