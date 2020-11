Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban susține ca, daca numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus nu va crește, iar situația generata de pandemie va fi ținuta sub control, nu va fi necesara instituirea starii de urgența dupa alegeri, in contextul in care sunt voci care spun ca imediat dupa vot vom intra in…

- Premierul Ludovic Orban are o intrunire miercuri seara la Palatul Victoria cu reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerul Apararii, a anuntat Raluca Turcan. Aceasta a explicat ca discutiile de la Guvern vizeaza posibile…

- Purtatul maștii de protecție in spațiile deschise din București este obligatoriu de marți, ora 00.00. Premierul Ludovic Orban spune ca in primele 48 de ore de la instituirea masurii s-a recomandat sa nu fie date amenzi. „In ceea ce priveste portul mastii, cel putin in primele 48 de ore de la aparitia…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi in județ au fost confirmate alte 25 de persoane infectate cu noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Nr. total teste efectuate – 31.227• Nr. probe recoltate din 26.08.20 – 345• Nr. teste pozitive din 26.08.2020 – 25• Nr. internati…

- Directiile de sanatate publica trebuie sa informeze pana la data de 7 septembrie inspectoratele scolare si comitetele pentru situatii de urgenta cu privire la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, in functie de care vor fi luate masuri pentru inceperea scolii, prevede unui proiect…