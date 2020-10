Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis astazi ca devine obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise din localitatile Selimbar, Cartisoara, Vurpar si Merghindeal. Aici, slujbele se vor oficia doar in curtile bisericilor. De asemenea, vor fi inchise…

- In patru localitați din județul Sibiu masca devine obligatorie in spațiul deschis, iar restaurantele și cafenelele se inchid, de miercuri, din cauza COVID-19. In jurul școlilor din tot județul devine obligatorie masca de protecție, au anunțat, miercuri, reprezentanții Prefecturii Sibiu.„La…

- Printr-o decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise, in județul Cluj, de sambata, 8 august, ora 00.00. De asemenea, se specifica faptul ca masca trebuie purtata astfel incat sa acopere nasul și gura si este obligatorie…

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Mureș a decis, vineri, ca toate persoanele care au mai mult de cinci ani, aflate in locurile publice aglomerate, sa poarte masca. Masura intra in vigoare de sambata, potrivit Mediafax.„Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat…

- Din 8 august 2020, masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice aglomerate din judetul Cluj. Masura a fost luata ca urmare a unei ședințe a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, care s-a desfașurat astazi, 5 august 2020. „CJSU a decis in aceasta seara ca, incepand cu data de…

- Masca devine obligatorie in zonele aglomerate din judetul Constanta, inclusiv in statiuni si in zonele de promenada. Masura, care vizeaza reducerea riscului de raspandire a coronavirusului, a fost stabilita de membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si se aplica de sambata. In urma unei…

- Masca devine obligatorie in zonele aglomerate din judetul Constanta, inclusiv in statiuni si in zonele de promenada. Masura, care vizeaza reducerea riscului de raspandire a coronavirusului, a fost stabilita de membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si se aplica de sambata. In urma unei…

- Masca devine obligatorie in zonele aglomerate din judetul Constanta, inclusiv in statiuni si in zonele de promenada. Masura, care vizeaza reducerea riscului de raspandire a coronavirusului, a fost stabilita de membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si se aplica de sambata. In urma unei…