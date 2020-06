Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Musta spune ca sunt voci care acționeaza impotriva intereselor populației și care demobilizeaza de la respectarea regulilor. "In ultimele zile numarul de cazuri a crescut de la o suta și ceva pe zi, pana la peste 300 de cazuri azi. In momentul in care nu respectam regulile, exista riscul…

- Regulile care trebuie respectate in metrou, tren și avion pe perioada Starii de Alerta au fost publicate in Monitorul Oficial, informeaza Libertatea. Starea de Alerta, inaugurata in Romania pe 15 mai, odata cu ieșirea din Starea de Urgența, aduce un set de reguli ce privesc trei dintre cele mai utilizate…

- Desi s-a vorbit ca masurile de relaxare se vor face in trepte, trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta a degenerat inca din primele zile. Foarte putini au fost cei care au respectat regulile de protectie, la urma urmei foarte simple: purtarea mastii si pastrarea diatantei sociale de trei…

- "Pandemia generata de SARS-CoV-2 a determinat instituirea starii de urgenta in Romania prin Decretul nr. 195/2020. Starea de urgenta reprezinta o situatie de criza care atrage o serie de masuri exceptionale, motiv pentru care se impune sanctionarea mai aspra a anumitor fapte savarsite in aceasta perioada.…

- Pandemia de COVID-19 „cu siguranța” nu a atins varful, susține Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), in timp ce Spania și Austria au permis revenirea parțiala a cetațenilor lor la serviciu iar Marea Britanie, Franța și India – unele oficial, altele nu – au anunțat ca extind carantina. De altfel, chiar…

- Surse oficiale au declarat pentru Știrile Pro TV ca urmatoarea ordonanța militara, care va fi emisa marți, va prelungi starea de urgența in Romania pana in 15 mai 2020. De asemenea, purtarea maștilor de protecție in Romania va fi obligatorie timp de 3 luni, incepand cu 15 mai. Cea mai…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca este foarte posibil ca starea de urgenta decretata in contextul pandemiei de COVID-19 sa fie prelungita cu inca o luna, decizie care ar putea fi luata in cursul acestei saptamani. „Daca vorbim de starea de urgenta,…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca este foarte posibil ca starea de urgenta decretata in contextul pandemiei de COVID-19 sa fie prelungita cu inca o luna, decizie care ar putea fi luata in cursul saptamanii viitoare, scrie Agerpres. “Daca vorbim…