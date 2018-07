Ne intoarcem in timp? Radio Europa Libera revine in Romania pentru a sustine valorile democratice

Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Chirtoaca, fostul primar al Chisinaului, a publicat un mesaj pe Facebook prin care o invita pe fosta șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa-și continue activitatea in Republica Moldova. Luni, internetul a fost asaltat de mesaje in legatura cu acțiunea presedintelui Klaus Iohannis care a semnat decretul…

- Filosoful Mihai Șora, in varsta de 101 ani, a fost mutat la salon, evoluția sa fiind lent favorabila. Mananca și comunica cu medicii, dar și cu familia”, a precizat – in exclusivitate pentru Libertatea – purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoița. Reamintim ca filosoful Mihai Șora…

- Aproape 250 de bicicliști amatori au pornit, marți dimineața, din patru orașe din țara, pentru a se reuni cinci zile mai tarziu la Alba Iulia. Vor trece prin zeci de localitați și vor pedala 100 km/zi pana la Alba Iulia, in cel mai mare marș pe bicicleta dedicat Centenarului Marii Uniri.…

- "24 mai 2018 - am inceput al doilea mandat in calitate de membru titular al Comisiei de la Venetia!", scrie ministrul pe Facebook.Anuntul sau este facut in contextul in care o delegatie a Comisiei de la Venetia se afla la Bucuresti penturu discutii pe tema modificarilor la legile Justitiei.…

- Toate procedurile legale pentru numirea Cristinei Balan în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii au fost îndeplinite. Anunțul a fost facut pe Facebook de catre noul reprezentant al țarii noastre la Washington. ”În curând,…

- Clubul Sportiv „Maraton’93” Lugoj a participat, in perioada 23-27 mai, la Galați, la cea de-a XXVI-a ediție a Cupei Danubius, tradiționala manifestare sportiva pentru persoanele cu dizabilitați, organizata de Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați. La concurs au participat…

- Incepand cu ziua de astazi, postul de televiziune unionist, 10TV, iși suspenda activitatea pe o perioada nedeterminata. Anunțul a fost facut pe Facebook de Alina Panico, prezentatoarea buletinului de știri al instituției.

- Andra este foarte bucuroasa sa anunțe ca Maluma, unul dintre cei mai apreciați artiști columbieni, va concerta in Romania și este posibil sa urce pe scena alaturi de el. Maluma concerteaza la Bucuresti. Vezi CAT COSTA UN BILET la cel mai mare festival de muzica latino din Romania "Visele…