Ne întâlnim la o informare GRATUITĂ cu specialiștii? Asociația pentru Dialog in Justiție va invita in data de 12 august 2018 la o intalnire intre specialiști și cetațeni interesați sa primeasca pe loc informații GRATUITE despre variantele de soluționare ale conflictelor pe care le au. Intalnirea are loc intr-un cort amplasat pe Ștefan cel Mare și Sfant, mai exact in fața Primariei Municipiului Iași. Specialiștii care ofera informații gratuite sunt avocați, consilieri juridici, mediatori, notari, polițiști, psihologi etc. Asociația pentru Dialog in Justiție, ONG-ulcare organizeaza intalnirea,vine in sprijinul cetațenilor pe trei direcții: 1. Mediere… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care beneficiaza de ajutoare sociale risca sa ramana fara banii de la stat daca refuza un loc de munca sau daca nu se prezinta la targurile de joburi organizate de autoritatile locale. Specialistii spun ca legea promulgata recent de presedintele Iohannis e binevenita si incurajeaza mersul…

- Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova inițiaza procesul de admitere la studii superioare pentru anul universitar 2018-2019. Astfel, în perioada 16-26 iulie, tinerii care doresc o cariera în medicina pot…

- Tot mai multe firme din Romania cauta in mediul online viitorii angajati. Specialistii spun ca este un trend in continua crestere in ultimii ani, mai ales ca patronii pot vedea astfel si ce preocupari, ce hobby-uri sau ce abilitati au posibilii candidati. „Facem o verificare, un fel de cazier online.…

- In aceasta dimineața, traficul rutier de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant a fost blocat in perimetrul strazilor Ciuflea și Mihai Viteazul, motivul anunțat de Inspectoratul Național de Patrulare fiind protestul din fața Primariei Chișinau. Aseara, in timp ce se protesta la Curtea Suprema de Justiție,…

- Incepand 14 iunie și pana pe 25 august, circulația rutiera in strada București va fi inchisa in perimetrul strazilor Banulescu-Bodoni și Pușkin. Ruta de troleibuz nr. 3 se suspenda. Itinerarul rutei de troleibuz nr. 2 se modifica: de la str. Gh. Asachi troleibuzele vor circula pe str. Pan Halippa, Ismail,…

- Delegatia poloneza va fi formata din 38 de persoane. Acestea au sosit astazi, 12 iunie, in municipiul Iasi, cu 20 de autoturisme: 10 Dacia 1300 si 10 Polski Fiat 126 p. Masinile vor fi expuse pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant. Alaturi de acestia va expune autoturisme si RetroMobil Club Romania…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, “a cersit” reprogramarea intrevederii cu presedintele SUA, Donald Trump, dupa ce acesta o anulase, afirma Rudy Giuliani, avocatul liderului de la Casa Alba, sugerand aplicarea aceleiasi tactici in conflictul israelo-palestinian, informeaza Mediafax. Aflat la o conferinta…

- Carnavalul va avea loc vineri, 1 iunie 2018, cu plecare de la ora 10:00 din fata Primariei Municipiului Iasi, intr-o parada a costumelor pe traseul: B-dul Stefan cel Mare si Sfant - str. Anastasie Panu – str. Sf. Lazar - Palas Mall. Concursul costumelor se va desfasura pe sectiuni, conform Regulamentului,…