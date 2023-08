Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ungariei Viktor Orban i-a multumit, intr-o scrisoare, premierului roman, Marcel Ciolacu, pentru intrevederile recente pe care le-au avut la Bucuresti si pentru ca a asigurat ca Universitatea de vara de la Baile Tusnad sa se desfasoare fara a fi tulburata, a anuntat, sambata, Bertalan…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Polonia intentioneaza sa intervina in conflictul din Ucraina sub umbrela NATO. In cadrul unei intalniri online cu membri permanenți ai Consiliului rus de Securitate, Putin a declarat ca Polonia incearca sa formeze o coaliție sub umbrela Alianței Nord-Atlantice…

- Viktor Orban, 60 de ani, a asistat la meciul Sepsi Sf. Gheorghe - FC U Craiova 1948 )1-0), din etapa a doua a Superligii Romaniei, alaturi de conducatorul clubului covasnean, Laszlo Dioszegi. Premierul Ungariei a vazut momente stanjenitoare, dupa ce argentinianul gazdelor, Jonathan Rodriguez, n-a putut…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, se afla la Chișinau, urmand a fi primit, in dimineața zilei de 21 iunie, de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Apoi, premierul Romaniei va avea intalniri cu premierul Republicii Moldova și cu președintele Parlamentului Republicii Moldova. Cei doi prim-miniștri,…

- „Actuala coaliție este ca e singura, de la Revoluție incoace, in care ceea ce s-a negociat și convenit in prealabil, iata ca s-a și respectat in final”, a notat, pe Facebook, eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau. Liderul social-democrat a comentat rezultatul „rotației guvernamentale”,…

- Lasat in afara Guvernului, Lucian Bode, secretar general al PNL, va fi consolat cu functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor. Bode, ministru de Interne in Cabinetul Ciuca, nu se va regasi si in guvernul pe care liderul PSD, Marcel Ciolacu, il va conduce in urmatorul an si jumatate. Liderul PNL,…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, din București, a fost condamnat astazi intr-un tribunal federal din Manhattan la trei ani de inchisoare pentru conspirație de a comite intruziune in computer in legatura cu operarea unui serviciu de “gazduire sigura” care a permis infractorilor cibernetici sa distribuie…

- Președintele roman afirma este optimist referitor la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, dar ne indeamna sa nu ne facem iluzii. In opinia sa, procedurile sint complexe, iar negocierile pot dura. Liderul de la București spera ca țara noastra sa deschida negocierile de aderare timp de un…