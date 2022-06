Ne îndreptăm spre o catastrofă alimentară mondială Rusia pune lumea in pericolul foametei, prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina si prin restrictiile asupra propriilor exporturi, a acuzat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell. Amenintarile la adresa securitatii alimentare si „batalia naratiunilor” cu Rusia cu privire la realitatea sanctiunilor impuse Moscovei se vor afla in centrul discutiilor dintre ministrii afacerilor externe ai tarilor din UE, luni, la Luxemburg, scriu agențiile AFP și Agrepres, potrivit HotNews. „Suntem gata sa conlucram cu ONU pentru a preveni orice impact indezirabil al sanctiunilor noastre asupra… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

