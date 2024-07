Stiri pe aceeasi tema

- O inovație in ingineria biomedicala are potențialul de a revoluționa ingrijirea pacienților care sufera hemoragii puternice in urma unor accidente auto, in misiunile militare sau in timpul intervențiilor chirurgicale. Cercetatorii din Statele Unite au reu

- Ion Bargan are 35 de ani și este fondatorul rețelei de librarii Bestseller. El a decis sa-și expuna public poziția, la monolog pentru Dorin Galben , despre ce se intampla in viața sa privata, dupa ce fosta sa soție, Mariana, a ieșit cu dezvaluiri șocante și acuzații grave la adresa acestuia, care de…

- Cancerul ramane una dintre cele mai dificile boli umane, cu peste 19 milioane de cazuri si 10 milioane de decese anual. Natura evolutiva a cancerului face dificila tratarea tumorilor in stadiu avansat. Acum, o noua cercetare publicata joi in revista Biology Methods & Protocols, de Oxford University…

- Avem aici o noua descoperire remarcabila, care contesta ințelegerea noastra asupra distribuției apei pe Pamant. Cercetatorii au gasit dovezi ce sugereaza prezența unor cantitați imense de apa, echivalente cu mai multe oceane, captive adanc sub Statele Unite, grație unui mineral numit ringwoodit. Descoperirea,…

- CARAS-SEVERIN – Populatia de zimbri liberi din Muntii Tarcu ajunge la in acest moment la 190 de exemplare. Asta pentru ca, la inceputul acestei saptamani, un nou transport cu 10 zimbri a ajuns in noua lor casa: Magura Zimbrilor, din comuna Armenis. Aceasta noua actiune a celor de la WWF Romania marcheaza…

- Viața pe Marte? O serie de roci imprastiate pe o straveche linie a unui tarm de pe Marte arata ca Planeta Rosie ar fi fost mult mai asemanatoare Terrei decat au crezut oamenii de stiinta, conform unui studiu publicat in jurnalul JGR Planets, transmite marti Live Science. Rocile, descoperite de roverul…

- Suntem familiarizați cu conceptul ca verdele simbolizeaza viața pentru noi. In lumina condițiilor de pe Pamant, evoluția organismelor fotosintetice bazate pe clorofila a favorizat culoarea verde omniprezenta in natura. Insa, atunci cand ne proiectam gandurile catre viața pe alte planete, presupunem…

- O echipa franco-germana de astrofizicieni susține ca spațiul cosmic, nu Terra, ar prezenta condițiile ideale pentru apariția primilor compuși organici. O descoperire care nu doar ca vine ca o confirmare a unei teorii expuse de Svante Arrhenius in 1903, ci aduce implicații majore in cea ce inseamna existența…