Ne imbolnavim pentru ca ne stresam prea mult si uitam mereu sa fim fericiti Oamenii sunt unici, irepetabili, formidabili. Sunt la fel si diferiti in acelasi timp. Fragili si puternici. Greu de inteles, dar usor de iubit. Cu trecut, prezent si viitor. Un univers de trairi. Paradoxal ei nu se intalnesc intamplator. Iar povestea fiecaruia difera in functie de chipurile care au facut parte din viata si mai ales de alegerile facute. Unii au povesti memorabile, demne de a deveni nemuritoare in copertile unei carti. Altii impresioneaza prin durerile si deziluziile care i-au facut mai moi sau mai abrazivi. Stanca de piatra sau pasune plina de flori de camp. Unii se rusineaza… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

