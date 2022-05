Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat in sedinta de miercuri, prin hotarare, acceptarea unei donatii constand in 90 de milioane de masti faciale de uz medical facuta de Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A.

- Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie S.A., aflata in subordinea ministrului Energiei, Virgil Popescu, a dat un tun bugetului instituției de 50 milioane de euro. Aceasta este valoarea unei achiziții inutile a maștilor de protecție din timpul pandemiei, pe care le-a aruncat acum in…

- ”Banca Romaneasca a acordat companiei Christian’ 76 Tour, unul din cei mai importanti tour operatori din Romania, o finantare in valoare de trei milioane de euro. Fondurile sunt destinate asigurarii necesarului de lichiditati pentru activitatea curenta a companiei si au fost acordate cu garantie de…

- Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie S.A., al carei acționar unic este Ministerul Energiei, a solicitat acceptarea de catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a unei donații de 90 milioane de maști medicale. Stocurile i-au ramas ministerului din anul 2020, cand s-a apucat…

- Statul va incasa dividende de 5 miliarde de lei in 2022 din profiturile pe anul trecut ale celor mai mari companii ale sale (sau la care mai are un pachet semnificativ) si, in unele cazuri, si din rezervele anilor trecuti. Statul este actionar majoritar sau se numara printre cei mai mari la marile companii…

- Societatea furnizoare de apa si servicii de canalizare a relansat o licitatie care nu s-a incheiat cu achizitiile scontate. Dintre utilajele vizate, necesare pentru activitatea de intretinere si exploatare a sistemelor de apa si canalizare proprii, a fost acceptata doar oferta pentru cinci miniexcavatoare.…

- A fost aprobata ORDONANȚA DE URGENȚA privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societații „Complexul Energetic Oltenia"- S.A.Aprobarea Ordonanței de Urgența reprezinta pasul urmator necesar dupa ce Comisia Europeana a autorizat, in luna ianuarie 2022,…

- Luni s-a semnat la Bucuresti memorandumul de intelegere cu compania canadiano - germana RockTech Lithium, pentru constructia unei fabrici in care se vor investi 400 milioane euro. Compania discuta de cateva luni cu oficialii romani, a vizitat mai multe amplasamente si spune ca investitia va duce la…