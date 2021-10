Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din București au primit, miercuri, un mesaj RO Alert de avertizare in contextul creșterii uriașe a cazurilor de infectare cu Covid-19. „Alerta extrema! In contextul creșterii accelerate a ratei de infectare la nivel național cu virusul Sars-CoV-2, pentru protejarea sanatații dumneavoastra…

- Un șofer beat a fost oprit la semafor, de alți conducatori auto. Barbatul conducea o autoutilitara cu platforma pe o strada intens circulata din centrul municipiului Cluj-Napoca. Un alt șofer și-a dat seama ca omul este baut și l-a filmat in trafic, in timp ce schimba benzile de mers fara sa semnalizeze.…

- Zgomotul facut de cei 5.000 de delegați liberali aflați astazi la Romexpo sa-și aleaga liderul nu acopera sirenele ambulanțelor care trec, in ultimele saptamani, de cand se crapa de ziua pe strazile din București. Sirenele. Nici huiduielile din timpul discursului lui Cițu, nici calmul mimat al stapanirii…

- Astfel, au fost legitimate aproximativ 100 de persoane si controlate 80 de autovehicule.La data de 22 septembrie a.c., in intervalul orar 18.00 20.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat activitati pe linia mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica, respectiv…

- Capitala are cea mai mare rata de vaccinare la nivel național, de aproape 49,4%. Anunțul a fost facut de Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare. El a precizat ca rata la nivel național este de 31%. Calculul a fost facut la populația eligibila, in varsta de peste 12 ani. Locuitorii…

- "Vrem asfalt! Vrem un drum mai bun! Ne-am saturat de promisiuni! Vrem asfalt! Vrem drum bun! Ne-am saturat de promisiuni!", au scandat oamenii. Oamneii reclama faptul ca bucata din Drumul Județean (DJ) 244D, care aparține de județul Iasi arata foarte bine, iar partea ce aparține de Vaslui este deteriorata…

- O avarie a fost semnalata in Susenii Bargaului și in Maieru, astazi, 19 august 2021, anunța Aquabis. Localnicii vor ramane fara apa potabila pentru cateva ore. Astazi, 19 august 2021, intre orele 09:30 – 13:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea Susenii Bargaului, pe strada Calea…

- Ciobanul din Mureș cautat la limita dintre județele Suceava și Harghita, dupa ce a fugit de frica ursului care a ranit un alt cioban, a fost gasit mort. Conform unor surse din Poliție, ciobanul in varsta de 26 de ani a fost gasit mort sambata dimineața, in padure. Un urs a atacat, vineri seara, langa…