Lucian Avramescu e-o vreme cu prea multe rani uitate un timp ce se arata ideal de a ne omori cu libertate de a ne da in cap cu-n par fatal e-o vreme-n care falsul salta potul banditii par ca au chinta roiala caci cacialmaua sprijina netotul in lumea asta ce ramane goala pilotul Titi Aur nu-i credibil scrie un imbecil ca l-au platit ca sa mimeze moartea ca și altii care-au mimat-o pana au murit ma ard plamanii, ma sufoc, ma tem plange catre copiii ei o mama e toata numai tuburi și blestem din ceturi cineva confuz o cheama azi au uitat copiii sa se joace e-n floare tembelismul ce omoara in tara…