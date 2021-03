Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu și Basarab Panduru au criticat prestația lui Mario Camora (34 de ani) din FCSB - CFR Cluj, scor 3-0, și nu ințeleg convocarea lui la echipa naționala. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare…

- Ionuț Radu (23 de ani) se va alatura in aceasta seara lotului Romaniei. Portarul lui Inter a primit acceptul autoritaților italiene. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare la Cupa Mondiala din 2022Romania…

- Mircea Lucescu (75 de ani) crede ca Romania se poate califica la Campionatul Mondial din 2022 și are incredere in echipa naționala condusa de Mirel Radoi, chiar daca selecționerul s-ar putea sa lipseasca de pe banca la primul meci cu Macedonia de Nord. Romania face parte din Grupa J in preliminariile…

- Romania va lua startul in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022, iar selecționerul Mirel Radoi are o dilema privind postul de portar. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare la Cupa Mondiala…

- Romania se pregatește de startul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2022, dar staff-ul naționalei are batai de cap. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare la Cupa Mondiala din 2022; Romania…

- Constantin Budescu (32 de ani) i-a dat o replica taioasa lui Nicolae Dica (40 de ani), „secundul” selecționerului Mirel Radoi (39 de ani). In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare la Cupa Mondiala…

- Mirel Radoi a anunțat lotul Romaniei pentru primele meciuri din preliminariile CM 2022, iar pe lista nu s-a regasit mijlocașul Constantin Budescu (31 de ani), de la Damac FC. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile…

- Florin Prunea (52), membru al „Generației de Aur”, l-a criticat pe Mirel Radoi (39) dupa ce nu l-a convocat pe Alexandru Mitrița (26) la echipa naționala pentru partidele din preliminariile Campionatului Mondial din Qatar. Romania face parte din Grupa J in preliminariile CM 2022, alaturi de Germania,…