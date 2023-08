Stiri pe aceeasi tema

- Nicu Popescu, ministrul de externe, a declarat ca Moldova este gata sa adere la UE fara Transnistria. “Daca nu vom putea reintegra țara inainte de aderare, ar fi logic sa aderam la Uniunea Europeana cu acea parte din teritoriu, pe care o administreaza Chișinaul ”, - a spus el. Astfel, ministrul afacerilor…

- In viitorul apropiat va fi semnat acordul privind conversiunea permiselor de conducere eliberate de Republica Moldova și Israel, a declarat vicepremierul Nicu Popescu, in cadrul unui briefing comun cu ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, transmite Știri.md . „Astfel, vor fi aplicare standarde…

- Vorbind inainte de reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeana care are loc la Bruxelles, Annalena Baerbock a acuzat Rusia de santaj si de incercarea de a folosi cerealele ca arma in detrimentul celor mai saraci oameni din lume. “Sute de mii de oameni, ca sa nu spunem milioane, au nevoie…

- Pentru Republica Moldova este important sa continue procesul de aderare la Uniunea Europeana pentru a pastra pacea, stabilitatea si democratia in tara, a punctat ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu, sambata, in contextul rebeliunii armate a mercenarilor Grupului Wagner in Rusia.

- Ministrul propus la Externe, Luminita Odobescu, a declarat, miercuri, la audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca aderarea Romaniei la Schengen este un obiectiv prioritar si ca spera la identificarea unei solutii pana sfarsitul acestui an, potrivit Agerpres.

- Ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, a avut o intrevedere cu ministra pentru afaceri europene a Regatului Suediei, Jessika Roswall, noteaza Noi.md. Discuțiile oficialilor s-au concentrat asupra procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana și importanța…

- Ministrul de Externe, Nicu Popescu, in perioada 6-8 iunie va intreprinde vizite de lucru la Bruxelles și la Stockholm in vederea promovarii și accelerarii procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana.

