Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a ajuns pe 14 februarie de urgența la spital, dupa ce a avut o criza de spasmofilie. Soția lui Adrian Sina a primit rezultatele analizelor și a spus ce recomandari a primit din partea medicilor.Fosta prezentatoare de la Prima TV a ingrijorat pe toata lumea, dupa ce zilele trecute a postat…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Iasmina Hill a povestit ca fiul ei, David, are grave probleme de sanatate și nu știe de ce, iar ea crede ca totul se intampla dupa ce a trecut cu bine de Covid-19. Soția milionarului care deține statuia Libertații a vorbit despre starea de sanatate a celui mic.…

- Alexia Țalavutis și soțul ei au trecut prin momente cumplite de sarbatori, atunci cand se aflau in vacanța, dupa ce au avut un accident rutier grav cu scooter-ul. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a vorbit totul despre accidentarea din vacanța. Soțul cantareței a fost operat de urgența.…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mihai Petre a vorbit despre problemele de sanatate pe care el și soția lui, Elwira, le-au avut la inceputul anului 2023. Cei doi soți s-au confruntat cu gripa și au fost nevoiți sa mearga la spital, pentru a face cateva teste. Iata ce marturisiri a facut caștigatorul…

- Experiența neplacuta pentru pasagerii a doua avioane care au decolat de pe Aeroportul Otopeni din București, cu destinație Bergamo și Bologna. Bagajele calatorilor au fost inversate, așa ca la aterizare pasageriii cursei de Bergamo s-au trezit cu bagajele celor care zburau spre Bologna și invers. Acum,…

- Un city break la Milano este tot timpul o idee buna. Cine are chef de o hoinareala pe straduțele pline de istorie, cochete și ințesate de magazine, sa manance o pizza buna, un gellatto sau un Prosseco la el acaa, o vacanța la Milano este cea mai buna alegere. Nu trebuie sa cheltuim o avere ca sa calatorim.…

- Puya și soția lui, Melina, sunt casatoriți de mai mulți ani și au impreuna trei fete. Cei doi au participat impreuna la „America Express”, o experiența grea dar care i-a unut mai mult. Aceștia au facut primele declarații dupa ce emisiunea a debutat aseara la Antena 1. Puya spune ca soția lui iși dorea…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Oana Bran a marturisit ca a avut parte de o vacanța de coșmar. Miss Caracal a povestit totul despre experiența nefericta pe care a avut-o in vacanța din Italia, unde a fost cu o prietena buna. Iata ce marturisiri a facut vedeta in emisiunea de pe Antena Stars!