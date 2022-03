Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat rus a spus ca le-au fost date injecții (Promedol), pentru a fi folosite in cazul leziunilor grave, ca sa nu pentru ca acestia sa nu simta durere si sa poata lupta in Ucraina.Comandantul unui pluton de 11 persoane, care s-a predat armatei ucrainene, a relatat aceste lucruri parții ucrainene.Inregistrarea…

- Un militar rus care s-ar fi predat apare într-un clip video înregistrat de ucraineni cum izbucnește în plâns dupa ce a fost hranit și lasat sa vorbeasca la telefon cu familia sa, scrie nordnews.md. În clipul care se raspândește pe rețelele sociale, tânarul…

- Dezinformarea pare a domni in randul soldaților ruși: pacaliți inițial ca vor merge la „exerciții”, mai nou li s-a spus ca președintele Ucrainei s-a predat și trebuie sa mearga ca trupe de pace in Kiev. „Ni s-a spus ca Zelensky a semnat deja capitularea și trebuie doar sa ajungem la Kiev, sa aparam…

- Razboi in Ucraina. Rusia a pornit invazia in Ucraina in urma cu cinci zile, dar orasele ucrainene, inclusiv Kievul, rezista. Noptile sunt in special grele, pentru ca bombardamentele se intensifica. Armata invadatoare tinteste infrastructura militara si civila, dar a nimerit si cladiri rezidentiale.…

- Publicația Slidsto Info a publicat o compilație video cu marturiile soldaților ruși care au fost capturați in timpul invaziei din Ucraina. „Continuam manevrele”, „Doar mi-au spus sa merg in Ucraina” sau „Nici nu știam ca mergem la razboi” sunt cateva din raspunsurile date de soldați, majoritatea cu…