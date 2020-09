Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca este posibil ca si Romania sa aiba nevoie de unele "proceduri", in contextul in care mai multe state au reintrodus restrictii la intrarea in tara ca urmare a cresterii numarului de infectari cu SARS-CoV-2 in Europa. …

- Președintele Klaus Iohannis a declarat in aceasta seara ca este posibila reintroducerea de restricții pe plan local, regional, daca va crește numarul cazurilor de COVID-19, astfel incat situația sa nu scape de sub control, potrivit hotnews. Șeful statului a fost intrebat, in conferința de presa, care…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca nu și-a facut niciun test anti-Covid-19 pana in prezent, pentru ca nu a intrat, pana acum, in contact cu nicio persoana bolnava.„Nu m-am testat pentru ca nu am fost in contact cu nici o persoana bolnava. Testarile se fac atunci cand exista o banuiala. Eu port masca,…

- Klaus Iohannis i-a amenințat pe romani ca daca nu se spala pe maini, nu poarta masca și nu respecta distanța sociala numarul de noi infectari va crește, iar autoritațile vor fi obligate sa reintroduca anumite restricții.”Masurile care trebuie luate sunt cele individuale, simple, clare: masca,…

- Romania a raportat 1.713 noi cazuri de infectari in ultimele 24 de ore, un numar record de la izbucnirea epidemiei.Președintele Klaus Iohannis a declarat ca in ciuda creșterii alarmante a numarului de cazuri, nu se vor introduce noi restricții. In plus, el a reafirmat ca cei care au decis…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, discurs de Ziua Marinei, care, in acest an, s-a ținut cu restricții.Citește și: Orban: ‘Daca iți scad veniturile și abia mai ai bani de mancare, nu te duci sa-ți bei banii la carciuma’ Președintele Klaus Iohannis a spus la Constanța, cu ocazia…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Tinand cont de cresterea cazurilor de COVID-19 in randurile populatiei belgiene, premierul Sophie Wilmes a anuntat joi seara ca incepand de sambata purtarea mastii in "orice loc care este foarte frecventat". Astfel sunt vizate pietele, hotelurile, restaurantele, cafenelele si…

- Bistrita Nasaud este primul judet din Romania care a impus noi masuri restrictive. Autoritatile au decis in urma numarului mari de cazuri de infectie cu coronavirus sa interzica activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber. In urma numarului mare de infectari cu coronavirus autoritatile…