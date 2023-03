Ne aşteaptă vremuri urâte Trei din patru romani cred ca in Romania lucrurile merg intr-o directie gresita. E un procent imens care apare in sondaje la un nivel similar doar in perioadele de criza extrema. Pare totusi vag, ce inseamna de fapt „directie gresita". Ce ar putea sa-i determine pe romani sa spuna asta? Sondajul din care am citat, realizat de CURS zilele trecute, ne da un raspuns indirect, dar edificator. Intrebati ce-i ingrijoreaza cel mai mult, primele trei raspunsuri, al caror procente adunate ajung la aproape 70- sunt, in ordine: „nivelul de trai, pensile, salariile", „economia, criza economic/financiara"… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

