Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 iun - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi cerul va fi variabil, iar in nordul și sudul țarii vor cadea precipitații cu descarcari electrice. Totuși, vremea va fi destul de calda. In nordul țarii, temperaturile vor varia intre 28 și 31 de grade. In centru,…

- CHIȘINAU, 11 iun - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi cerul va fi variabil, iar in nordul și centrul țarii vor cadea precipitații cu descarcari electrice. Totuși, vremea va fi destul de calda. In nordul țarii, temperaturile vor varia intre 28 și 31 de grade. In…

- CHIȘINAU, 10 iun - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi cerul va fi senin in toata țara. Precipitații nu sunt așteptate. In nordul țarii, temperaturile vor varia intre 28 și 31 de grade. In centru, maximele vor ajunge pana la 32 de grade, iar la sud termometrele vor…

- CHIȘINAU, 9 iun. - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi cerul va fi senin in toata țara. Precipitații nu sunt așteptate. In nordul țarii, temperaturile vor varia intre 27 și 30 de grade. In centru, maximele vor ajunge pana la 31 de grade, iar la sud termometrele vor indica…

- CHIȘINAU, 5 iun – Sputnik. Ploi cu descarcari electrice anunța pentru astazi meteorologii in regiunea de nord, dar și maxime termice inalte – 27..30 de grade Celsius. © Sputnik / Александр КондратюкProducția de lapte in Moldova s-ar putea reduce drastic – expert In regiunea de centru se va…

- CHIȘINAU, 3 iun – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi ploi calme doar in regiunea de nord. © Sputnik / Victor IovvCat de mult va afecta seceta prețul la grau: Vom utiliza sau nu rezervele de stat In centru și sud vremea va fi insorita, cu cer parțial acoperit de nori. La pranz,…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi va ploua in toata țara. Precipitațiile vor fi insoțite de descarcari electrice in centrul și sudul republicii. Pe parcursul zilei se așteapta maxime de 19 grade Celsius in nordul țarii și de 21 de grade in raioanele…

- CHIȘINAU, 24 apr. – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi care vor varia intre 15 și 18 grade Celsius in nordul țarii, intre 16 și 19 grade in centrul și intre 17 și 20 de grade in raioanele de sud. © Photo : Serviciul Hidrometeorologic de StatPrognoza meteo pentru urmatoarele…