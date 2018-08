Ne asteapta o perioada de intarzieri la metrou din cauza unor lucrari de modernizare. Cum se va circula

Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex informeaza publicul calator ca pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie a trenurilor, in perioada 31 august - 3 septembrie 2018, se vor efectua lucrari de modernizare si inlocuire a aparatelor de cale (macaze). Personalul specializat Metrorex va lucra non stop pentru a reduce la minimum…

- Metrorex anunta ca va efectua, in perioada 31 august - 3 septembrie, lucrari de modernizare si inlocuire a macazelor pe Magistrala 2, circulatia trenurilor urmand sa se desfasoare la intervale mai mari de timp, scrie Agerpres .

- Metrorex informeaza publicul calator, prin intermediul unui comunicat, ca pentru imbunatațirea condițiilor de circulație a trenurilor, in perioada 31 august – 3 septembrie 2018, se vor efectua lucrari de modernizare și inlocuire a macazurilor. #salvatipipera | Stația de metrou care și-a atins capacitatea.…

- Metrorex anunta ca va efectua lucrari de modernizare pe Magistrala 2, statia Pipera, in perioada 31 august-3 septembrie, circulatia trenurilor urmand sa fie redirectionata, iar timpul de asteptare pe peron sa creasca, anunta un comunicat transmis joi de compania de transport.

- Metrorex informeaza ca, pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie a trenurilor, in perioada 31 august - 3 septembrie, se vor face lucrari de modernizare si inlocuire a aparatelor de cale (macaze). Personalul specializat Metrorex va lucra non-stop pentru a reduce la minimum disconfortul calatorilor,…

- Siguranta calatorilor cu metroul este in pericol, intrucat Metrorex are un deficit de 700 de oameni, iar sindicatul ia in calcul o noua greva generala daca problemele nu se rezolva, a declarat luni Ion Radoi, presedintele Sindicatului Liber Metrou (USLM). Aproximativ 300 de salariati ai Metrorex…

- Calatorii care circulau cu metroul pe Magistrala 2 Berceni - Pipera au fost debarcati joi dupa-amiaza la statia Unirii 2 dupa ce in tren un calator a pulverizat gaze de natura neidentificata, informeaza Metrorex. "Metrorex anunta ca astazi (joi, n.r.), 16.08.2018, la ora 18:00, in trenul de metrou care…

- UPDATE Circulatia metroului pe Magistrala II (Berceni-Pipera) nu a fost afectata de degajarea de fum din statia Eroii Revolutiei iar calatorii nu au fost pusi in pericol in niciun moment, precizeaza reprezentantii Metrorex. "La ora 18.30 din cauza unui deranjament tehnic, decuplarea-cuplarea…