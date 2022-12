Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a produs joi seara marea surpriza a Mondialului: a invins inca o campioana mondiala, Spania, cu 2 la 1, și a trimis Germania acasa. Vineri, exclusiv la TVR, vedem ultimele meciuri din grupele Cupei Mondiale.

- Grupele C si D ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar si au desemnat echipele care au acces in optimile de finala.Alaturi de Franta calificata inainte de ultima etapa , din grupa D a mers mai departe Australia, fiind eliminate Danemarca si Tunisia.Primele doua clasate in grupa C, care au trecut…

- Astazi, 1 decembrie, sunt programate 4 partide la Campionatul Mondial din Qatar, iar capul de afiș este Croația - Belgia din grupa F. Dupa pasul greșit facut cu Maroc, scor 0-2, Belgia are nevoie neaparata de o victorie cu Croația pentru a mai ajunge in optimi, in timp ce croații vor lupta și ei pentru…

- De astazi, se va juca ultima faza a grupelor, etapa a III-a, din Campionatul Mondial de Fotbal. Se vor stabilii primele doua echipe din grupe care vor ajunge in optimile de finala a competiției. In aceasta faza vor fi programate cate patru meciuri care se vor disputa cate doua la aceeași ora. Astfel…

- Campionatul Mondial din Qatar a ajuns la ultima etapa a grupelor. Confruntarile de foc din optimi se vor stabili in urmatoarele 4 zile. Franța, Brazilia și Portugalia sunt singurele echipe care au obținut biletele pentru faza eliminatorie dupa doar doua meciuri jucate. Qatar și Canada au fost deja eliminate.…

- Steaua – CSM Oradea, Dinamo – CSO Voluntari și CSU Sibiu – Rapid țin capul de afiș in etapa din Liga Naționala de Baschet Masculin Mozzart Bet. CSM Oradea vine dupa un succes entuziasmant in FIBA Europe Cup, 98-76 cu Mechelen, iar acum merge la București pentru duelul cu Steaua din Liga Naționala. Ambele…

- Rapid și CSM București ocupa poziții de calificare direct in sferturi de finala in Liga Campionilor. Echipele romanești la handbal feminin au ramas invincibile in cea mai tare competiție intercluburi din Europa și dupa etapa a 5-a. Rapid a terminat la egalitate, 30-30, meciul de la Buducnost, iar…

- Am adunat pentru voi in acest newsletter cele mai importante evenimente sportive ale saptamanii care abia a inceput. In „meniu” avem primele meciuri din grupele Cupei Romaniei, tragerea la sorți pentru turneul final al Campionatului European Under 21, dar și jocuri tari din Liga Campionilor la handvbal…