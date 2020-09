Ne așteaptă încă o zi frumoasă Miercuri, vremea se menține calduroasa. Soarele rasare la ora 07:07. In zona noastra, cerul senin și temperaturile ridicate ne vor face ziua frumoasa. Posibil ca in zonele depresionare sa se instaleze ceața. Conform ANM, vara din aceasta toamna e spre sfarșit. Soarele apune la ora 19:38, iar maxima zilei se va resimți in jurul valorii de 29 de grade. Joi, cerul va deveni variabil. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile se mențin și astazi la valori peste cele normale in aceasta perioada a anului. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in zona de munte, unde izolat va ploua. Vantul va sufla slab, cu ușoare intensificari, pe arii restranse, in regiunile sudice, anunța ANM.n Dobrogea, sfarșitul de saptamana…

- CHIȘINAU, 23 aug - Sputnik. Meteorologii prognozeaza pentru ziua de duminica maxime de pana la 30 de grade in nordul țarii, de 31 - in centrul republicii și valori de 32 de grade Celsius in sud. Cerul va fi parțial acoperit de nori. Vantul va sufla din est cu 2-7 metri pe secunda, iar presiunea atmosferica…

- Marți, va fi o zi cu mai multe fenomene meteo, dar și calduroasa. Soarele rasare la ora 06:31. Din primele ore ale dimineții se va instala ceața, apoi vor fi perioade de cer senin și din nou ceața. In a doua parte a zilei norii iși vor face prezența cu probabilitatea de a se inregistra averse pe…

- Joi, in zona noastra, disconfortul termic va fi accentuat in special dupa orele amiezii. Soarele rasare la ora 06:25. Cerul va fi mai mult senin, iar perioadele de zapușeala cresc in deosebi in zonele urbane. Indicele de temperatura umezeala va atinge pragul de 80 de unitați. Posibil ca in zonele…

- Sonda Solar Orbiter (SolO) a realizat fotografii cu Soarele de la cea mai mica distanta de la care a fost posibil pana acum, iar acestea dezvaluie noi detalii uimitoare despre astru, inclusiv mici flacari, supranumite „focuri de tabara”, relateaza BBC, informeaza News.ro.Citește și: Spectacolul…

- Sambata, in zona noastra se anunța o zi și mai calduroasa fața cea precedenta. Soarele rasare la ora 05:48. Cerul va fi in senin pana in a doua parte a zile cand norii se vor aduna treptat, iar spre seara vremea devine instabila. Innorarile se vor accentua și local se vor semnala averse și descarcari…

- Sambata, in zona noastra, temperaturile mai scad fața de ziua de ieri și se va menține instabilitatea atmosferica. Soarele rasare la ora 05:42. Cerul va fi variabil, dar și cu innorari temporar accentuate. Pe alocuri se vor inregistra averse, insoțite de descarcari electrice. Vor fi și reprize cu…

- Vineri, in general, cerul va fi temporar noros, iar temperaturile cresc ușor. Soarele rasare la ora 05:36. In aceasta noapte meteorologii anunța cod galben de instabilitate atmosferica accentuata in toata țara, pana dimineața la ora 10:00. In zona noastra, posibil sa se inregistreze averse cu frecvente…