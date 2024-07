Ne aşteaptă două şantiere în 1 Mai: Lucrările pentru regenerarea urbană se vor suprapune celor la complexul sportiv In curand, bulevardul 1 Mai va intra intr-o etapa de reconfigurare urbana, cu doua santiere care vor functiona simultan. Pe de o parte, se vor desfasura lucrari pentru proiectul de regenerare urbana care presupune revitalizarea zonei. In acelasi timp, vor demara lucrarile si la complexul sportiv care urmeaza sa se inalte pe terenul fostului Stadion al Tineretului. APM Dolj: Proiectul de regenerare pentru zona 1 Mai nu necesita evaluarea impactului asupra mediului Conform deciziei etapei de incadrare primite pentru proiectul de regenerare urbana care vizeaza zona 1 Mai a primit din partea Agentiei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

