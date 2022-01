Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile in școli și licee se vor face cu prezența fizica sau vor trece in online conform unui nou scenariu, potrivit unei decizii adoptate joi seara de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgenta. Decizia va permite Ministerului Sanatații și Ministerului Educației sa dea un ordin comun care…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi o hotarare prin care schimba modul de trecere la invațamantul online. Școlile nu vor mai funcționa in sistem fizic sau online in funcție de rata de vaccinare in randul cadrelor didactice, ci in funcție de gradul de ocupare a paturilor destinate…

- DOCUMENT| Școala online sau cu prezența fizica: CNSU propune un scenariu ce ține de paturile libere din spital in fiecare județ. Rata de vaccinare este eliminata DOCUMENT| Școala online sau cu prezența fizica: CNSU propune un scenariu ce ține de paturile libere din spital in fiecare județ. Rata de vaccinare…

- Peste 2 milioane de cazuri de contagiere cu noul coronavirus s-au inregistrat la nivel global in ultimele 24 de ore, pe fondul actualului val, asociat raspandirii variantei Omicron, mai contagioasa, potrivit cifrelor provizorii prezentate, joi, de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite EFE.…

- Statele Unite, afectate de un al cincilea val de COVID-19 ingrijorator, in contextul apariției noii tulpini Omicron, au inregistrat un record mondial de peste un milion de cazuri pe zi, potrivit unui bilant intocmit de catre Universitatea Johns Hopkins. Principalul consilier al Casei Albe in criza sanitara,…

- Inca cinci cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate, vineri, informeaza Ministerul Sanatatii. Astfel, totalul imbolnavirilor din Romania cu aceasta noua tulpina a Covid-19, a crescut la 43. „Persoanele infectate cu tulpina Omicron, adica 4 barbati si o femeie au varste cuprinse intre…

- "Avand in vedere ca cea mai recenta tranșa din lotul de teste achiziționate a fost distribuita catre unitațile de invațamant in cursul acestei zile și in aceasta noapte,din cauza intarzierilor in livrarea materialelor, s-a decis schimbarea temporara, pentru saptamana 13-17 decembrie, a zilelor in care…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a anunțat joi, 21 octombrie, ca in urma testarii au mai fost depistați pozitiv la Covid-19 elevi și profesori, dar in scadere fața de zilele trecute. Astfel, s-au raportat 6 cazuri de Covid in randul elevilor suceveni si 7 cazuri de infectari cu ...