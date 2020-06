Situația insa, pare ca se apropie de un final fericit. Prezent intr-o vizita in Regatul Tarilor de Jos pentru discutii cu premierul Mark Rutte, președintele francez, Emmanuel Macron a anunțat ca negocierile "avanseaza" asupra planului de relansare post-pandemie al Uniunii Europene, noteaza AFP, citata de agerpres. Olanda se numara printre cele patru state (alaturi de Austria, Danemarca si Suedia) care sunt foarte rezervate in legatura cu proiectul acestui plan - stabilit deocamdata la 750 miliarde de euro -, de care vor beneficia in primul rand tarile din sudul Uniunii, cele mai afectate de pandemie.…