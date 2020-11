Ne apropiem de momentul '''take it or leave it'' la negocierile…

Negociatorul sef al UE pentru incheierea unui acord post-Brexit cu Regatul Unit, Michel Barnier, reia vineri la Londra tratativele cu guvernul britanic privind relatia comerciala post-Brexit ajunse intr-un stadiu critic, relateaza AFP. ''Nu suntem departe de momentul ''take it or leave it'' (accepta sau nu)'', a spus Barnier in cursul unei reuniuni desfasurate vineri dimineata cu reprezentantii statelor UE, el repetand ce a spus in ziua precedenta si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si anume ca inca nu putem sa stim daca vom avea sau nu un acord…