Ne apropiem de 200.000 de teste pentru COVID 19. Mari probleme la Suceava

Peste 500 de cazuri de imbolnavire sunt in județele Arad și Hunedoara, in timp ce in Capitala numarul de imbolnaviri a ajuns la 1.298. Cele mai multe cazuri raman la Suceava, unde in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 94 de noi imbolnaviri. Pana astazi, 1 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 12.567 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 327 de noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.328 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, au decedat…