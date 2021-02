Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent dintr-o serie de monoliti misteriosi care au starnit imaginatia fanilor sci-fi din intreaga lume a avut parte de un sfarsit incendiar miercuri in Republica Democrata Congo dupa ce a fost incendiat intr-un sens giratoriu din capitala, informeaza Reuters .Structura metalica de aproape patru…

- Apariția luxului, a balurilor in stil francez sau a legăturilor extraconjugale – toate acestea, şi multe altele, au fost paşi, buni sau rai, facuți pe calea schimbarii. S-au prefacut, astfel, și modalitați de petrecere a timpului liber, iar laolalta cu datinile stravechi, in distracțiile cotidiene…

- UPDATE – Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore. Știrea inițiala, mai jos. Un șofer BOLT a fost filmat pe o strada din Cluj-Napoca in timp ce se masturba in autoturism. In imaginile surprinse de un clujean se poate observa cum barbatul se expune fara nicio jena. Apariția imaginilor in spațiul public…

- In timp ce multe alte tari sunt in continuare paralizate de pandemie, viata la Wuhan a revenit aproape la nornal. "Nu-mi este frica. De ce sa-mi fie frica?", declara o vanzatoare de peste si legume, Nie Guangzhen, in piata de animale vii din oras. Au ramas putine urme ale rolului Wuhanului in raspandirea…

- Ziarul Unirea Virgil Musta: ”La apariția oricarui simptom care ar putea sugera ca sunteți racit, izolați-va la domiciliu”. Recomandarile medicului epidemiolog Virgil Musta, medic epidemiolog, recomanda persoanelor racite sa se izoleze acasa la orice simptom, sa ceara evaluare la spital in cazul in care…

- Monolitul metalic amplasat ilegal pe dealul Batca Doamnei din Piatra Neamt, intr-o zona unde se afla și cetatea dacica Petrodava, a disparut, marți, pe 1 decembrie, la 4 zile de la instalarea sa. Apariția obiectului, precum și dispariția, au facut inconjurul presei internaționale. Povestea este asemanatoare…