Ziarul Unirea “Ne-am transpus”: Reactia unei turiste la vederea luptelor intre daci si romani, in Alba Iulia Istoria a prins viața in cetatea de la Alba Iulia, unde luptele dintre daci și romani au fost readuse la viața, dupa 2.000 de ani, in fața a sute de turiști. Spectacolul a marcat șapte ani de la inființarea trupelor de reconstituire a celor doua armate. Acestea au ajuns și... “Ne-am transpus”: Reactia unei turiste la vederea luptelor intre daci si romani, in Alba Iulia Ziarul Unirea