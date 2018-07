„Ne-am luat avocat: vrem să ştim adevărul“ Familia gravidei care a nascut prematur un fat ce nu a reusit sa supravietuiasca a luat legatura zilele acestea cu un avocat si intentioneaza sa mearga mai departe in instanta pentru a afla cum a fost posibila tragedia si cine se face vinovat de cele intamplate. Rudele femeii spun ca isi doresc doar sa primeasca o explicatie din partea medicilor. „Nu vrem altceva decat sa stim o cauza, poate se gaseste un motiv. Poate, intr-adevar, copilul n (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

