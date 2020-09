Stiri pe aceeasi tema

- Nu am avut nicio problema speciala de sanatate, vreun simptom specific, pana aseara cand am inceput sa ma simt rau. O durere de cap ce nu a cedat pe parcursul nopții și o stare generala de slabiciune și moleșeala. Dat fiind ca starea de rau a continuat, dimineața, m-am prezentat pentru a fi testat.…

- Campania electorala incepe oficial in 28 august, dar orasele sunt deja impanzite de bannere ale candidatilor. In campania electorala, candidatii au voie sa amplaseze doar afise, in locuri special amenajate. Expertii electorli spun ca perioada pre-electorala este o zona de „no man's land”, anunța…

- Compania Disney a retras reclamele de pe Facebook pentru platforma Disney+, dar si advertorialele Hulu de pe Instagram, ca parte a campaniei „Stop Hate for Profit”, potrivit presei americane.Disney este compania care a cheltuit cel mai mult pentru reclamele pe Facebook in prima jumatate a…

- [caption id="attachment_48188" align="alignleft" width="300"] Foto: IPN[/caption] Un proiect de lege pentru modificarea Codului electoral, Codului contravențional și Codului serviciilor media audiovizuale a fost votat in prima lectura de Legislativ, informeaza Moldpres.md Astfel, se propune introducerea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut prima reacție oficiala dupa ce, astazi, GCS a anunțat 555 de noi cazuri de coronavirus in Romania. Acesta și-a anunțat intervenția in timpul unei vizite la Institutul Cantacuzino. Acesta i-a chemat pe jurnaliști și le-a transmis ca va vorbi cu ei, dupa ce…

- Reprezentanța Comisiei Europene va invita maine, 9 iulie, de la ora 16.00, la un dialog online impreuna cu Adina Valean, comisar european pentru transporturi. Tema dialogului: ,,Calatorii in siguranța – vara 2020” Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook a Reprezentanței Comisiei Europene…

- Cand a inceput criza epidemiologica de COVID-19 la Suceava, antreprenorul Stefan Mandachi a batut palma cu Crucea Rosie si a initiat o campanie de strangere de fonduri pentru sustinerea sistemului sanitar. El a scos la vanzare autostrada de un metru, construita in judetul Suceava pentru a atrage…

- Legea incriminarii violenței cibernetice pe rețelele sociale a fost promulgata vineri, de președintele Klaus Iohannis, dupa ce luna trecuta, proiectul de lege fusese adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional. Violența cibernetica pe rețelele sociale sau in alt mediu online va fi incriminata.…