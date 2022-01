Stiri pe aceeasi tema

- Textele sacre ce vor fi proclamate in duminica a IV-a a timpului de peste an ne conduc la tema fundamentala a profetiei. Din prima lectura, luata din cartea profetului Ieremia, ințelegem ca profetul nu este intai de toate cel care prevestește viitorul, dar cel care e ales de Dumnezeu sa vorbeasca in…

- Doctor in pomicultura și unul dintre cei mai buni specialiști in acest domeniu, inginerul Florin Acatrinei și fiul sau, Rareș Florin Acatrinei, de asemenea inginer horticultor ca și ambii sai parinți, a lansat pe YouTube primul episod al unui tutorial care prezinta cum se taie pomii fructiferi și poarta…

- in luna martie se va organiza Festivalul de film pentru copii „Cinecopilaria” In cadrul evenimentului, organizat de Primaria Buhusi, Asociatia „ARTIS” si Casa de Cultura Buhusi, vor fi proiectate filmele „Veronica”, „Naica” si „Campioana”, precum si un interviu cu Elisabeta Bostan. „Sunt foarte emotionata,…

- Imparțim cu voluptate Timpul in felii, de parca ar fi un tort al bucuriei. Dupa fiecare felie servita, de la o vreme, gandurile incep sa ți se armonizeze cu sentimentul de frustrare ionescian: ,,Inainte, sculandu-ma in fiecare dimineața, spuneam: slava lui Dumnezeu care mi-a mai daruit inca o zi.…

- Noul regulament privind Consiliul local a inflamat spiritele in ședința de joi, o parte dintre consilieri parasind, in semn de protest, lucrarile. Este vorba despre consilierii PSD, PP USL și o parte din cei ai Pro Romania. „Insistența primarului de a aproba un Regulament de organizare și funcționare…

- Manuscrisul „Micului Prinț” al lui Antoine de Saint-Exupery, care nu a fost prezentat niciodata in Franța, va fi expus la Paris, din februarie pana in iunie 2022, la Palatului Luvru, in cadrul e expoziției „Intalnirea cu Micul Prinț”. Va fi aici un adevarat pelerinaj al iubitorilor de spirit. O carte…

- La timp de Post al Nașterii Domnului, saptamana inceputului de luna Decembrie ne destainuie doua mari sarbatori, amandoua datatoare de tonuri duhovnicești. Una dupa Neam și alta dupa cele ale Bisericii. Spre a ne putea aminti de Domnul. Dar și de faptul ca este nevoie de un Neam drept ca Neamului…

- Acum vreo zece ani, un parlamentar roman a inițiat o propunere legislativa pentru a preintampina un incident diplomatic. Voia ca ,,pe culoarea galbena a drapelului Romaniei sa apara stema nationala, astfel incat drapelul romanesc sa nu mai fie confundat […] cu drapelul altor doua tari, respectiv Andora…