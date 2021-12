Stiri pe aceeasi tema

- Manuscrisul poveștii „Micul Prinț” de Antoine de Saint-Exupery, va fi expus, pentru prima data in Franța, la Paris din februarie pana in iunie 2022, a anunțat miercuri Muzeul de Arte Decorative. Aviatorul și scriitorul francez a redactat și desenat aceasta poveste la New York și Long Island, intre iunie…

- Intalnirea dintre reprezentanții noului guvern și membrii Federației Patronale a Industriei Ospitalitații (FIO) va avea loc pe 7 decembrie la Hotel Ramada, in Craiova. Patru miniștri au raspuns invitației lansate de federație in parteneriat cu Primaria Craiova. Federația Patronala a Industriei Ospitalitații…

- Colecționarii Vasile Doroș și Gheorghe Ardeleanu, din Bacau, au fost premiați la ediția din 2021 a Campionatului European de Maximafilie, care a avut loc la Valenciennes (Franța). Vasile Doroș a prezentat exponatul „Impresionismul, dezvoltarea sa in Franța”, care a obținut medalia Vermeil mare, iar…

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava anunța suspendarea spectacolului "Micul Prinț", dupa Antoine de Saint-Exupery, programat pentru data de 29 octombrie, ora 19:00."Regretam aceasta situație neprevazuta, motivata de starea de sanatate a unuia dintre ...

- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea” Bacau, prin subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, in parteneriat cu RSA Cosmos (Franta), este organizatorul celei de-a doua editii a Forumului utilizatorilor Sky Explorer din Estul Europei. Prima editie a forumului a fost organizata…

- Emmanuel Macron l-a primit marți la Paris pe secretarul de stat american, Antony Blinken – o intalnire precauta, dar necesara in pregatirea „deciziilor concrete” pe care președintele francez și Joe Biden le vor anunța la sfarșitul acestei luni pentru a sigila reconcilierea dupa o criza fara precedent.…