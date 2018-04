Stiri pe aceeasi tema

- Fabrici pazite de Securitate, angajați care nu știau ce produc și rezerve ținute secrete de stat. De toate s-au ales praful, iar Romania platește in prezent zeci de milioane de euro pentru aceste resurse.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania, in care afirma ca tara noastra are in Alianta Nord-Atlantica "cea mai solida garantie de securitate a sa". "Ca parte a celei mai puternice si eficiente Aliante de aparare colectiva din istorie, Romania…

- Din pacate, cei care au stat pana dupa miezul noptii pentru a vedea duelul Halep (1 WTA) - Pliskova (77 WTA) pe Digi Sport 2 au facut o alegere proasta. Transmisia intalnirii s-a intrerupt la scorul de 3-2...

- O batrâna din Nimoreni se mândrește ca i-a vazut pe regii Carol al II-lea și Mihai, și ca „cel care a furat miliardul” sarbatorește ziua ei de naștere Pentru ca pe 8 martie se sarbatorește Ziua Internaționala a Femeii, TIMPUL a decis sa prezinte istoriile cutremuratoare…

- "Este de datoria si obligatia noastra, a miscarii sindicale din Romania, sa ne continuam batalia, chiar daca fostul nostru coleg de miscare sindicala Victor Ciorbea ne-a abandonat. Au trecut mai bine de trei luni si a iesit public, ieri am vazut, cu niste mici chitaieli pe niste site-uri de stiri,…

- Ministrul Justiției a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Jurnalistii straini sunt ingrijorați de situația din Romania și cred ca decizia lui Tudorel Toader a fost luata la cererea politicienilor vizati de anchete DNA.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca saptamana viitoare va semna decretul de aprobare a unei noi componente a Cosiliului Suprem de Securitate (CSS) si, imediat dupa aprobare, va fi convocata o sedinta a Consiliului pe a carei ordine de zi se va regasi subiectul privind declaratiile…

- Igor Dodon a dispus convocarea de urgența a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), pentru ca sa se ia „atitudine cu privire la acțiunile îndreptate împotriva suveranitații, independenței și integritații teritoriale a R. Moldova”. Președintele face referire…