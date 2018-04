Un presupus atac chimic contra orasului rebel Douma, in Siria, imputat regimului lui Bashar al-Assad, a determinat luni noi indemnuri la o actiune internationala, iar Statele Unite au avertizat ca nu exclud nicio optiune, cu cateva ore inaintea unei reuniuni la ONU, relateaza News.ro citand AFP. Donald Trump promite decizii majore in urmatoarele "24/48 de ore" in urma presupusului atac chimic din Siria