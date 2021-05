NBC nu va mai difuza Globurile de Aur în 2022, după ce postul a fost criticat pentru lipsa diversității Rețeaua americana de televiziune NBC a anunțat luni ca nu va mai difuza ceremonia Globurilor de Aur din 2022, dupa o serie de critici cu privire la lipsa diversitații și scapari etice în rândul grupului care acorda premiile anuale pentru film și televiziune, relateaza Reuters.

Decizia a venit în ciuda unui plan aprobat saptamâna trecuta de catre Hollywood Foreign Press Association (HEPA), care decerneaza premiile, de a recruta mai mulți membri de culoare și de a face alte modificari în anul urmator.

NBC a declarat într-un comunicat de presa de luni ca

Sursa articol: hotnews.ro

