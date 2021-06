NBC: Ce vrea Putin de la Biden la summitul de la Geneva? Președintele rus Vladimir Putin știe ca summitul de miercuri cu omologul sau american Joe Biden nu va fi un eveniment cordial dat fiind faptul ca relațiile dintre Moscova și Washington au ajuns în cel mai tensionat punct de dupa încheierea Razboiului Rece, scrie NBC News.



Însa Putin și-a atins deja cel mai probabil obiectivul principal în secunda în care el și Biden au dat mâna, afirma unii experți.



Pentru președintele rus doar invitația la un summit de o asemenea anvergura cu cel mai puternic lider din lume creeaza aparența unui statut de superputere… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a convenit marti cu Uniunea Europeana o suspendare timp de cinci ani a taxelor vamale instituite reciproc in disputa privind subventiile acordate companiilor Boeing si Airbus, in schimbul unui sprijin mai consistent al europenilor pentru SUA in fata Chinei, cooperarea…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, ca NATO este "extrem de importanta" pentru interesele americane si a adaugat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sint de partea sa, relateaza Reuters. "Articolul 5 este o…

- Presedintele american Joe Biden a stat intre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și președintele Poloniei, Andrej Duda, la fotografia de grup de la summit-ul NATO. Joe Biden a spus inainte de summit-ul NATO ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa Este primul…

- Presedintele american Joe Biden a parasit miercuri dimineata Statele Unite, indreptandu-se spre Marea Britanie, prima etapa a turneului sau european si unde va participa la un summit G7, inaintea unei prime si foarte asteptate intrevederi cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Geneva, relateaza AFP.…

- Presedintele american Joe Biden spune ca jumatate dintre liderii lumii i-au cerut vaccinuri impotriva covid-19 si isi reitereaza promisiunea de a ajuta, insa fara sa precizeze vreun calendar in acest sens, relateaza AFP. ”Toate tarile din lume ni se adreseaza”, a declarat Biden marti, intr-o…

- Un consilier de la Kremlin a declarat pentru agenția de stat rusa RIA ca cei doi președinți ar putea sa aiba prima intalnire fața in fața in iunie. Ar fi prima intrevedere dintre cei doi șefi de stat de la preluarea mandatului de președinte de catre Joe Biden. Aceasta perioada a fost catalogata de o…

- Marti seara, Franta si Germania au purtat discutii cu presedintele rus Vladimir Putin dupa ce cancelarul german Angela Merkel a suspendat utilizarea vaccinului Oxford / AstraZeneca pentru grupa de varsta sub 60 de ani, din cauza temerilor privind cheagurile de sange. Presedintele francez Emmanuel Macron…

- Ministerul britanic de Finante a anuntat ca cele doua parti au convenit termenii unui ”Memorandum de intelegere” care va crea conditiile referitoare la modul in care autoritatile de reglementare din UE si Marea Britanie vor face schimb de informatii. Cu toate acestea, Bruxelles-ul a declarat ca Memorandumul…